Индикатор CRYSTAL - это тренд в будущее
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Торговля с индикатором CRYSTAL на торговой площадке BINARIUM
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Не перерисовывает сигналы
Для бинарных опционов и форекс
Можно торговать на любом таймфрейме
Любая валютная пара
Винрейт от 70% и выше
Алгоритм с уникальностью в 90%
Обновления алгоритма
Мы постоянно обновляем и усовершенстуем наши продукты. Индикатор Crystal не является исключением
Лицензия
Индикатор Crystal является лицензированным программным продуктом. Лицензия дается только нашим покупателям
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История сделок c индикатором CRYSTAL
В этом видео вы можете посмотреть историю сделок за 5 дней. Все сделки как и в промо видео были открыты на торговой площадке Binarium
История совершенных сделок по сигналам индикатора CRYSTAL
Обработка видео...
Почему индикатор CRYSTAL настолько точен
Чуть ниже приведены несколько веских аспектов из-за которых индикатор выдает такие четкие сигналы
Crystal – это уникально новейший алгоритм валютного рынка в который входит лишь 10% стороннего кода
Последнее обновление было произведено 2-го февраля 2020 года. В обновление входит обновление истории динамики цен и увеличение процентного соотношения настроения рынка
Основным временем для вычисления сигналов была взята именно 1-а минута. Этот сложный для многих трейдеров временной интервал с индикатором Crystal теперь доступен каждому. А на более старших Т.Ф эти сигналы стали с точностью - 100%
Работа алгоритма CRYSTAL изнутри
Чуть ниже вы можете посмотреть и ознакомится с работой торгового алгоритма Crystal изнутри
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Индикатор ищет и вычислят различные особенности и закономерности в динамике цен. Находит диапазоны перекупленности и перепроданности. Все расчеты ведутся исходя из истории движения цены за прошлый год
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Анализирует свечи определяя возможности противоборствующих строн - Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Тем самым получая процентную возможность перекупленности или перепроданности
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Если в зоне перекупленности соотношение Медведей и Быков доходит до отметки 2/1 (в процентном соотношении) то индикатор подает сигнал на продажу. И в точности наоборот - Если в зоне перепроданности соотношение Быков и Медведей доходит до отметки 2/1 (в процентном соотношении) то индикатор подает сигнал на покупку
Хотите идти по тренду с индикатором CRYSTAL?
СТОИМОСТЬ ИНДИКАТОРА
4200 РУБЛЕЙ
С УЧЕТОМ СКИДКИ
2940 РУБЛЕЙ
Эта скидка ограничена по времени
До ее завершения осталось -
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08:00 — 08:30
Я получу инструкцию к индикатору
Помимо подробной инструкции к индикатору вы получите нашу онлайн поддержку
09:00 — 09:20
Получу ли я лицензию на ваш индикатор
Каждый покупатель индикатора в автоматическом режиме получает персональную лицензию для успешного использования индикатора
09:10 — 09:40
Какой депозит необходим для начала торговли
С индикатором Crystal вы можете начанать торговать и с 300 рублей и с 300.000 рублей - здесь все зависит от ваших финасовых возможностей
09:20 — 09:41
Насколько часто индикатор подает сигналы
Если вы будете работать на самом меньшем таймфрейме, а это на M1 значит и сигналов будет конечно же намного больше чем на таймфрейме M5. Более подробно о чистоте сигналов вы можете наглядно посмотреть в промовидео к индикатору
10:00 — 10:05
Есть ли еще дополнительные платежи
Нет. Вы оплачиваете лицензию на индикатор лишь один раз и более вам ни за что платить в дальнейшем не надо
О нас
Мы молодая и перспективная команда трейдеров, занимающаяся разработкой индикаторов и торговых стратегий для валютного рынка. Своей деятельностью мы занимаемся с 2015 года.
- Почта для связи: tradingprofit@tradingprofit.info